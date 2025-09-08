«Полна решимости»: новый бойфренд Дженнифер Энистон вытягивает из нее деньги
Такое положение дел беспокоит окружение актрисы.
Бойфренд Дженнифер Энистон вытягивает из нее деньги
Новый возлюбленный актрисы Дженнифер Энистон Джим Кертис уговаривает ее вкладывать миллионы долларов в свои проекты. Об этом сообщает RadarOnline.
Уточняется, что такое положение дел беспокоит окружение актрисы. По их мнению, Джим лишь использует Энистон. К тому же все совместные путешествия и ужины оплачивает она, а жить пара намерена именно в ее доме.
«Она верит в Джима и его дело и полна решимости дать этому шанс», — рассказал источник.
Уточняется, что Энистон очень счастлива и точно не позволит финансам встать между ней и возлюбленным.
О том, что Энистон встречается со специалистом по внушению стало известно этим летом. Уточняется, что актриса сделала первый шаг и пыталась обратить на себя внимание лайками в личном блоге Кертиса. О начале их «офлайн» отношений стало известно в начале июля, когда папарацци застали Энистон и Кертиса врасплох во время отдыха на Майорке.
Энистон два раза была замужем. Актер Бред Питт ушел от нее в 2005 году после пяти лет брака. Супружеская жизнь с актером Джастином Теру продлилась три года и закончилась в 2018 году. После этого у актрисы был долгий перерыв в отношениях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Барак Обама закрутил роман с Дженнифер Энистон.
