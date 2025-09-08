Теплый прием и горный воздух: Карачаево-Черкесия становится магнитом для туристов

Эфирная новость 26 0

Это один из красивейших регионов в стране.

Фото, видео: 5-tv.ru

Один из самых многонациональных регионов России отметил День республики. Впечатляющий народный праздник отгремел в Черкесске, которому исполнилось 200 лет. Тысячи гостей смогли познакомиться с традициями народов, которые там проживают. И попробовать национальные блюда.

Республика в последние годы становится все более привлекательной для туристов. О новых точках притяжения миллионов россиян рассказал в репортаже корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Звуки гармони проносятся по Черкесску. Здесь убранства и предметы быта казаков, как и два века назад.

Юбилей Черкесска — это переплетение истории и многонационального колорита. Где народы живут бок о бок, перенимая все лучшее друг у друга.

В Карачаево-Черкесии в мире и дружбе живут больше 80 национальностей. Но субъектообразующих — пять. Русские, абазины, черкесы, карачаевцы и ногайцы.

Кухня этих народов самобытна и уникальна. Визитная карточка Карачаево-Черкесии — местная выпечка — хычины. Для нас устроили мастер-класс по приготовлению этого блюда. Чтобы хычин получился идеальным, нужны мастерство и сноровка. Еще немного времени — и наш корреспондент делает успехи в кавказской кулинарии. Быстро, просто, а главное — вкусно. Хычины тут — это своего рода, местный фаст-фуд.

Карачаево-Черкесия — один из красивейших регионов в стране. Это горы, озера, водопады, экстрим и романтика для приезжающих сюда туристов.

«Благодаря поддержке правительства России, личной поддержки президента мы построили сезонный курорт Архыз, продолжаем его строить, развивать. Но сегодня, если брать в целом республику, то с населением в 500 тысяч человек, прошлый год — это более 2,5 миллиона туристов», — рассказал Рашид Темрезов, глава Карачаево-Черкесской республики.

Курорт Архыз относительно молод, но его уже сравнивают с французским Куршавелем.

Сейчас Архыз — это место притяжения для туристов. Каждый год сюда приезжают гости со всей страны, чтобы полюбоваться красивейшими видами. И это по-настоящему захватывающее зрелище.

«Летом он привлекает туристов своими озерами, горами. А зимой здесь собираются райдеры кататься по склонам», — рассказал инструктор по туризму Ансар Хубиев.

Зимой в Архызе — как раз пик туризма. В этом сезоне сюда снова приедут сотни тысяч экстремалов — не только за острыми ощущениями, но и по-кавказски теплым приемом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Вплоть до нарушения развития: чем опасен затяжной насморк у ребенка
10:00
Филиал НЦ «Россия» торжественно открылся во Владивостоке
9:46
Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее
9:40
Теплый прием и горный воздух: Карачаево-Черкесия становится магнитом для туристов
9:32
«Не гарантирует безопасности»: почему нельзя мыть сырое мясо
9:26
«Полна решимости»: новый бойфренд Дженнифер Энистон вытягивает из нее деньги

Сейчас читают

«Обижала себя внутри»: блогер Маш Милаш о слезах на камеру
Самые лучшие звезды: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025