Теплый прием и горный воздух: Карачаево-Черкесия становится магнитом для туристов

Один из самых многонациональных регионов России отметил День республики. Впечатляющий народный праздник отгремел в Черкесске, которому исполнилось 200 лет. Тысячи гостей смогли познакомиться с традициями народов, которые там проживают. И попробовать национальные блюда.

Республика в последние годы становится все более привлекательной для туристов. О новых точках притяжения миллионов россиян рассказал в репортаже корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Звуки гармони проносятся по Черкесску. Здесь убранства и предметы быта казаков, как и два века назад.

Юбилей Черкесска — это переплетение истории и многонационального колорита. Где народы живут бок о бок, перенимая все лучшее друг у друга.

В Карачаево-Черкесии в мире и дружбе живут больше 80 национальностей. Но субъектообразующих — пять. Русские, абазины, черкесы, карачаевцы и ногайцы.

Кухня этих народов самобытна и уникальна. Визитная карточка Карачаево-Черкесии — местная выпечка — хычины. Для нас устроили мастер-класс по приготовлению этого блюда. Чтобы хычин получился идеальным, нужны мастерство и сноровка. Еще немного времени — и наш корреспондент делает успехи в кавказской кулинарии. Быстро, просто, а главное — вкусно. Хычины тут — это своего рода, местный фаст-фуд.

Карачаево-Черкесия — один из красивейших регионов в стране. Это горы, озера, водопады, экстрим и романтика для приезжающих сюда туристов.

«Благодаря поддержке правительства России, личной поддержки президента мы построили сезонный курорт Архыз, продолжаем его строить, развивать. Но сегодня, если брать в целом республику, то с населением в 500 тысяч человек, прошлый год — это более 2,5 миллиона туристов», — рассказал Рашид Темрезов, глава Карачаево-Черкесской республики.

Курорт Архыз относительно молод, но его уже сравнивают с французским Куршавелем.

Сейчас Архыз — это место притяжения для туристов. Каждый год сюда приезжают гости со всей страны, чтобы полюбоваться красивейшими видами. И это по-настоящему захватывающее зрелище.

«Летом он привлекает туристов своими озерами, горами. А зимой здесь собираются райдеры кататься по склонам», — рассказал инструктор по туризму Ансар Хубиев.

Зимой в Архызе — как раз пик туризма. В этом сезоне сюда снова приедут сотни тысяч экстремалов — не только за острыми ощущениями, но и по-кавказски теплым приемом.

