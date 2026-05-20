Путин отметил важность перекрестных годов образования России и КНР

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Инициатива позволит поднять на качественно новый уровень процесс подготовки профессионалов.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: года образования РФ и КНР выведут на новый уровень подготовку кадров

Проведение перекрестных годов образования в России и Китае поможет обеспечить научную независимость и улучшить систему обучения специалистов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Пекин.

Глава российского государства совместно с председателем КНР Си Цзиньпином дал старт перекрестным годам образования. Владимир Путин выразил уверенность в том, что эта инициатива позволит поднять на качественно новый уровень процесс подготовки профессионалов по множеству специальностей.

«Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе в передовых отраслях, с тем чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет наших стран», — подчеркнул российский лидер.

По мнению президента России, тесная кооперация в образовательной и научной сферах существенно укрепит научно-технологический потенциал двух стран. Путин добавил, что внедрение цифровых инноваций и использование систем искусственного интеллекта открывают перед Москвой и Пекином широкие горизонты для экономического роста.

Параллельно с этим продолжается активное развитие связей в области спорта, культуры, а также молодежных и туристических обменов. Важную роль в этом играет упрощение визового режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

16:30
Трампа ограничили в военных полномочиях в отношении Ирана
16:25
Двоих жителей Крыма осудили за шпионаж в пользу СБУ и госизмену
16:23
«Настюха-то обиделась»: Самбурская отсудила три миллиона рублей у блогера
16:18
Поставили масштабные задачи: Путин о развитии отношений России и Китая
16:14
«Счет шел на часы»: пациентка чудом выжила после пластической операции
16:09
Россия и Китай согласовали базовые условия проекта «Сила Сибири — 2»

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Угроза пандемий: человечество не справляется с участившимися вспышками инфекций
Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео