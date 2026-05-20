Путин отметил важность перекрестных годов образования России и КНР

Путин: года образования РФ и КНР выведут на новый уровень подготовку кадров

Проведение перекрестных годов образования в России и Китае поможет обеспечить научную независимость и улучшить систему обучения специалистов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Пекин.

Глава российского государства совместно с председателем КНР Си Цзиньпином дал старт перекрестным годам образования. Владимир Путин выразил уверенность в том, что эта инициатива позволит поднять на качественно новый уровень процесс подготовки профессионалов по множеству специальностей.

«Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе в передовых отраслях, с тем чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет наших стран», — подчеркнул российский лидер.

По мнению президента России, тесная кооперация в образовательной и научной сферах существенно укрепит научно-технологический потенциал двух стран. Путин добавил, что внедрение цифровых инноваций и использование систем искусственного интеллекта открывают перед Москвой и Пекином широкие горизонты для экономического роста.

Параллельно с этим продолжается активное развитие связей в области спорта, культуры, а также молодежных и туристических обменов. Важную роль в этом играет упрощение визового режима.

