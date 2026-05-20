Певца SHAMAN раскритиковали после того, как он перекрестился перед своими портретами

Дарья Орлова
Художница объяснила странную реакцию артиста.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Певец SHAMAN перекрестился перед своими портретами и подвергся жесткой критике

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, подвергся критике после того, как перекрестился перед собственными портретами в Твери. В комментарии 5-tv.ru певец заявил, что возмущение толпы его мало волнует — в приоритете только Бог.

«Крестное знамение — это моя вера, а за свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять», — сказал Ярослав.

Во Дворце культуры «Пролетарка», где проходят концерты SHAMAN, открыли небольшую выставку художницы Жанны Сивцовой под названием «Я рисую SHAMAN». Экспозицию разместили прямо в фойе перед выступлениями артиста.

Перед выходом на сцену певец остановился возле портретов, внимательно посмотрел на работы, а затем трижды перекрестился. Этот момент быстро привлек внимание поклонников.

Сама художница заявила, что жест исполнителя никак не был связан с картинами. По словам Сивцовой, она давно следит за творчеством SHAMAN и знает о его привычках перед концертами. Об этом она рассказала издания «Подъем».

«Я же знаю артиста, знаю всякие детали. Он всегда крестится перед выходом на сцену три раза. И тут он, видимо, первый раз увидел эти картины, стал их смотреть, но поскольку уже торопился в зал, он и одновременно крестился перед выходом к зрителям. И получилось вот так», — сказала она.

