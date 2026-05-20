Еврокомиссия и Киев подписали меморандум о кредите на 90 миллиардов евро

Дарья Корзина
В Брюсселе анонсировали июньское перечисление первого транша финансовой помощи.

Фото: www.globallookpress.com/imageBROKER.com/Adrian C. Nitu

Еврокомиссия (ЕК) и власти Украины завершили переговоры по предоставлению Киеву кредита на 90 миллиардов евро в рамках программы поддержки на 2026–2027 годы. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По его словам, стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который открывает возможность для перечисления первого транша уже в середине июня. Размер первоначального платежа составит 3,2 миллиарда евро.

«Подписывая меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи украинскому кредиту, мы готовимся произвести первый платеж в июне», — разместил Домбровскис соответствующее заявление в социальной сети X.

В Еврокомиссии заявили, что новая программа макрофинансовой помощи направлена на поддержание экономической устойчивости Украины. В Брюсселе также рассчитывают, что выделенные средства помогут увеличить внутренние доходы страны и усилить меры по противодействию коррупции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ошибочным решение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать инициативу Европейского союза (ЕС) о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро.

