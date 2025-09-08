Кристина Асмус опубликовала фото с новым возлюбленным

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 48 0

В кадр попали пока только ноги мужчины. Но кому они принадлежат?

Кристина Асмус

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Актриса Кристина Асмус не долго находилась в одиночестве после расставания с 41-летним продюсером Ильей Бурцем. Их отношения развивались стремительно, но чувства угасли спустя несколько месяцев.

После этого звезду телесериала «Интерны» и спектакля «Леди Макбет» неоднократно видели на светских мероприятиях с незнакомым мужчиной. Молодой человек не сопровождал Асмус на красных дорожках, однако всегда ее ожидал. Для подписчиков личность загадочного избранника, как и его статус, долгое время оставались неизвестными.

Тем не менее, Кристина решила пролить свет на своего возлюбленного, выложив кадры с отдыха на природе, пишет 7Дней.ru. На одном из фото показаны выглядывающие из-под одеяла ноги актрисы и ее избранника, на других же кадрах мужчина скрывает свое лицо, по всей видимости, не желая огласки.

Фото: Instagram*/asmuskristina

«Это было превосходным решением. Вместо кинофестивалей и раутов — палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, три дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж восемь штук», — поделилась актриса в своем блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему распался брак Кристины Асмус и комика Гарика Харламова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

