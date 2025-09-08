Митинг в поддержку действующей власти прошел в Белграде

Эфирная новость 15 0

Акцию посетил президент Сербии Александр Вучич и председатель Народной скупщины страны Ана Барнабич.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице Сербии тысячи людей вышли на улицы чтобы поддержать курс действующей власти. Таким образом сторонники президента Вучича отреагировали на сообщения о подготовке новых протестов оппозиции.

Как передает корреспондент «Известий» Сергей Петров, выразить благодарность своим избирателям на одну из сцен вышел и сам Александр Вучич.

«На митинг против блокад в Белградском районе Борча пришли не только пара тысяч человек, его также посетили Ана Барнабич и сам Александр Вучич, который обратился к людям. Попросил их быть более терпеливыми, мирными и спокойными. И с пониманием отнестись к тем, кто устраивает блокады, потому что они очарованы какой-то идеей, которая, возможно, просто не всем понятна», — рассказал корреспондент.

В итоге, митинги в Белграде все-таки переросли в столкновения. В некоторых районах оппозиция пыталась не пропустить сторонников Вучича и блокировала дороги.

Вместе с тем, наиболее радикальные группы стали нападать на активистов и силовиков. В МВД заявили, что пострадали 30 полицейских.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Митинг в поддержку действующей власти прошел в Белграде
11:53
Обломки американского самолета «Кингкобра» подняли со дна озера на Камчатке
11:42
Google Maps «стер» некоторые части Польши
11:37
В Стамбуле вспыхнули массовые протесты
11:32
Внеочередной саммит БРИКС пройдет в онлайн-формате
11:32
Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025