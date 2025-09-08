Митинг в поддержку действующей власти прошел в Белграде

В столице Сербии тысячи людей вышли на улицы чтобы поддержать курс действующей власти. Таким образом сторонники президента Вучича отреагировали на сообщения о подготовке новых протестов оппозиции.

Как передает корреспондент «Известий» Сергей Петров, выразить благодарность своим избирателям на одну из сцен вышел и сам Александр Вучич.

«На митинг против блокад в Белградском районе Борча пришли не только пара тысяч человек, его также посетили Ана Барнабич и сам Александр Вучич, который обратился к людям. Попросил их быть более терпеливыми, мирными и спокойными. И с пониманием отнестись к тем, кто устраивает блокады, потому что они очарованы какой-то идеей, которая, возможно, просто не всем понятна», — рассказал корреспондент.

В итоге, митинги в Белграде все-таки переросли в столкновения. В некоторых районах оппозиция пыталась не пропустить сторонников Вучича и блокировала дороги.

Вместе с тем, наиболее радикальные группы стали нападать на активистов и силовиков. В МВД заявили, что пострадали 30 полицейских.

