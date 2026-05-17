Покорили Рим: теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир WTA 1000

Они в двух сетах обыграли испанку Кристину Букшу и американку Николь Меликар-Мартинес.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами парного турнира категории WTA 1000 в Риме с призовым фондом более 7,2 миллиона евро.

В финальном матче россиянки уверенно обыграли испанку Кристину Букшу и американку Николь Меликар-Мартинес. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 и продолжалась один час и девять минут. Их соперницы выступали под вторым номером посева.

Для Андреевой и Шнайдер этот титул стал уже третьим совместным в парном разряде и вторым на уровне турниров WTA 1000. Ранее в 2025 году они выиграли соревнования в Майами.

В прошлом сезоне в Риме дуэт добрался до полуфинала, где уступил будущим чемпионкам из Италии Жасмин Паолини и Саре Эррани. Также российские спортсменки ранее завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года. В одиночном рейтинге WTA Андреева занимает седьмое место, Шнайдер — 20-е.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский теннисист Даниил Медведев крайне эмоционально отреагировал на собственное поражение. Мастер-класс по уничтожению ракетки длился почти целую минуту. Все это время зрители, привыкшие к выходкам россиянина на корте, неодобрительно гудели.

