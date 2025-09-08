«Боюсь потерять товарный вид»: Прохор Шаляпин снова ляжет под нож хирурга

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

При этом певец заявляет, что не боится старости.

«Боюсь потерять товарный вид»: Прохор Шаляпин снова ляжет под нож

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Прохор Шаляпин планирует вновь сделать пластическую операцию

Певец Прохор Шаляпин не собирается прекращать ложиться под нож хирурга ради «вау-эффекта». Об этом 41-летний артист рассказал на шоу «Натальная карта», сообщает 7Дней.ru

По словам финалиста «Фабрики звезд — 6», его профессия обязывает следить за своим внешним видом, и омоложение — часть его сценического амплуа. Шаляпин в июне сделал себе «лисьи глазки», чтобы быть еще моложе и симпатичнее, осенью он планирует снова обратиться к своему хирургу.

«Ездил к пластическому хирургу недавно в Петербург, там шикарный загородный пансионат, где все делают. Ложишься, четыре часа — и минус годы. Старости я не боюсь. Я боюсь потерять товарный вид. По осени думаю сделать. Я за адекватность. Если есть возможность, надо сделать что-то, чтобы не ходить как половина нашей эстрады», — поделился Шаляпин.

Также на шоу артист не оставил без внимания и тему отношений. Он признался, что его сердце никем не занято, и комфортное одиночество его полностью устраивает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал Прохор Шаляпин на задержание актрисы Аглаи Тарасовой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Подросток убил двух полицейских при нападении на участок в Турции
13:21
Число желающих отправить войска на Украину убавилось после слов Путина
13:19
Невидимый яд: почему домашние мясные консервы могут быть опасны
13:11
Кристина Асмус опубликовала фото с новым возлюбленным
13:10
«Боюсь потерять товарный вид»: Прохор Шаляпин снова ляжет под нож хирурга
12:50
Премия меньше, оклад больше: с чем связаны сокращения стимулирующих выплат

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Если любишь, так женись: как в начале отношений понять, есть ли у них будущее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025