«Боюсь потерять товарный вид»: Прохор Шаляпин снова ляжет под нож хирурга

Певец Прохор Шаляпин планирует вновь сделать пластическую операцию

Певец Прохор Шаляпин не собирается прекращать ложиться под нож хирурга ради «вау-эффекта». Об этом 41-летний артист рассказал на шоу «Натальная карта», сообщает 7Дней.ru

По словам финалиста «Фабрики звезд — 6», его профессия обязывает следить за своим внешним видом, и омоложение — часть его сценического амплуа. Шаляпин в июне сделал себе «лисьи глазки», чтобы быть еще моложе и симпатичнее, осенью он планирует снова обратиться к своему хирургу.

«Ездил к пластическому хирургу недавно в Петербург, там шикарный загородный пансионат, где все делают. Ложишься, четыре часа — и минус годы. Старости я не боюсь. Я боюсь потерять товарный вид. По осени думаю сделать. Я за адекватность. Если есть возможность, надо сделать что-то, чтобы не ходить как половина нашей эстрады», — поделился Шаляпин.

Также на шоу артист не оставил без внимания и тему отношений. Он признался, что его сердце никем не занято, и комфортное одиночество его полностью устраивает.

