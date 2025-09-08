В Германии разразился скандал вокруг Фридриха Мерца и его супруги

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 295 0

Жена канцлера действовала вопреки закону страны.

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Christoph Hardt

WDR: В Германии разразился скандал вокруг Фридриха Мерца и его супруги

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в центре скандала. Инцидент связан с незаконными обысками, которые были проведены по инициативе суда, а его возглавляет супруга канцлера Шарлотта Мерц. Об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

Обыски прошли в квартире 17-летней Нелы Кручински главы молодежного крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Менден в апреле 2025 года.

Согласно расследованию телеканала, обыск был проведен с многочисленными нарушениями закона. Основанием для него послужили якобы оскорбительные граффити в адрес на тот момент кандидата в канцлеры Мерца. Ордер для обыска был выдан районным судом Арнсберга судьями на испытательном сроке и без одобрения местной прокуратуры.

Отец Нелы, и председатель местного отделения СДПГ Мирко Кручински заявил, что действия полиции были для него шокирующими — на девушку в квартире напали пять полицейских в бронежилетах. Сама Нела Кручински отрицает свою причастность к появлению оскорбительных граффити, которые были нанесены в январе этого года.

Шарлотта Мерц, несмотря на скандал, отвергает обвинения в давлении на суд и следствие по данному делу.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

