В ХАМАС готовы возобновить переговоры с Израилем и отпустить заложников

В последние недели Тель-Авив наращивает атаки по сектору Газа.

Фото, видео: 5-tv.ru

Палестинское движение ХАМАС готово возобновить мирные переговоры с Израилем. Руководство организации согласно отпустить всех заложников, это 48 человек. Это один из пунктов плана по прекращению огня в секторе Газа, предложенного Соединенными Штатами.

Взамен Израиль должен гарантировать, что боевые действия не возобновятся, пока идут переговоры. Также Тель-Авив обязуется освободить около двух тысяч палестинских заключенных и отказаться от захвата города Газа в палестинском анклаве.

В последние недели Израиль наращивает атаки, готовясь к полномасштабному вторжению. В зоне боевых действий работает наш коллега, корреспондент телеканала Al Mayadeen Махмуд аль-Авадия.

«В районе Сабра в городе Газа один из домов подвергся атакам израильских оккупационных сил. В этом здании погибли более четырех человек, и несколько других получили ранения. Здесь мы видим последствия разрушений, вызванных ракетным обстрелом израильских оккупационных сил», — рассказал корреспондент телеканала Al Mayadeen Махмуд аль-Авадия.

Массированные обстрелы по окрестностям города Газа продолжались все утро. В результате 21 человек погиб. Более того, министр обороны Израиля пообещал мощный удар по анклаву, если ХАМАС не отпустит заложников.

