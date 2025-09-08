В ХАМАС готовы возобновить переговоры с Израилем и отпустить заложников
В последние недели Тель-Авив наращивает атаки по сектору Газа.
Палестинское движение ХАМАС готово возобновить мирные переговоры с Израилем. Руководство организации согласно отпустить всех заложников, это 48 человек. Это один из пунктов плана по прекращению огня в секторе Газа, предложенного Соединенными Штатами.
Взамен Израиль должен гарантировать, что боевые действия не возобновятся, пока идут переговоры. Также Тель-Авив обязуется освободить около двух тысяч палестинских заключенных и отказаться от захвата города Газа в палестинском анклаве.
В последние недели Израиль наращивает атаки, готовясь к полномасштабному вторжению. В зоне боевых действий работает наш коллега, корреспондент телеканала Al Mayadeen Махмуд аль-Авадия.
«В районе Сабра в городе Газа один из домов подвергся атакам израильских оккупационных сил. В этом здании погибли более четырех человек, и несколько других получили ранения. Здесь мы видим последствия разрушений, вызванных ракетным обстрелом израильских оккупационных сил», — рассказал корреспондент телеканала Al Mayadeen Махмуд аль-Авадия.
Массированные обстрелы по окрестностям города Газа продолжались все утро. В результате 21 человек погиб. Более того, министр обороны Израиля пообещал мощный удар по анклаву, если ХАМАС не отпустит заложников.
