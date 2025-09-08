Представитель Абрамовича опроверг информацию об обвинениях против бизнесмена

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Власти острова Джерси выражали намерение проверить происхождение первоначальных капиталов предпринимателя.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сведения о том, будто в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича выдвинуты обвинения на острове Джерси, не соответствуют действительности, заявил представитель бизнесмена. По его словам, на данный момент в судебных органах Джерси нет уголовных дел против Абрамовича, что опровергает ранее появившиеся в СМИ сообщения. Об этом пишет ТАСС.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности. Против Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений и на Джерси не ведется никаких уголовных производств, связанных с его именем», — сказал представитель бизнесмена.

Ранее издание The Guardian сообщало, что власти Джерси планируют проверить происхождение первоначальных капиталов Абрамовича, однако это не означает официального обвинения или уголовного преследования, подчеркнул представитель предпринимателя. В июне западные СМИ писали, что правительство Великобритании рассматривает возможность подачи судебного иска из-за 3,4 миллиарда долларов, вырученных Абрамовичем при продаже футбольного клуба «Челси».

Джерси — британская заморская территория. Ранее в отношении ряда российских бизнесменов в Великобритании были инициированы расследования по вопросам происхождения их средств.

