Лавров удивился отсутствию Лабубу в резиденции Путина в Китае

Дарья Орлова
В КНР эти игрушки приобрели большую популярность.

«А где?» — Лавров удивился отсутствию «Лабубу» в резиденции Путина в Китае

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров во время своего визита в Китай обратил внимание на отсутствие в резиденции президента Владимира Путина в Пекине фигурки Лабубу, известной игрушки с большим числом поклонников. Видео с этим моментом опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

По словам Лаврова, он заметил, что популярная пушистая кукла Лабубу, которую часто можно увидеть в китайских магазинах Pop Mart, отсутствовала в официальной резиденции российского лидера. Это вызвало у министра удивление и заинтересованность в причинах такого отсутствия.

«А где Лабубу?» — спросил министр.

Коллекционные фигурки Лабубу приобрели большую популярность в Китае за последние годы, став символом молодежной культуры и трендом в магазинах игрушек и сувениров. Фигурки изготавливаются в различных вариантах и продаются чуть ли не во всех крупных городах Китая.

Пребывание Владимира Путина с 31 августа по 3 сентября в Китае знаменовало важный этап укрепления российско-китайских отношений.

