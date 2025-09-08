Советы клинеров: как сохранить чистоту в квартире надолго

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Профессионалы используют специальную методику уборки и особые средства.

Время дышать свежо: советы клинеров по долгосрочной чистоте в квартире

Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

Навести чистоту надолго клинерам помогает создание защитного слоя на поверхностях

Профессиональные борцы с грязью и пылью, клинеры, используют лайфхаки, которые помогают поверхностям дольше оставаться чистыми. Об этом сообщила основатель одного из агрегаторов клининговых услуг Мария Нагибова в ходе беседы с журналистами Газета.ру.

По словам эксперта, главный секрет специалистов — создать на поверхности защитный слой.

«Клинер не просто моет поверхности, а создает на них защитный микрослой, замедляющий оседание пыли и грязи. Например, полироли для мебели и антистатические средства для техники не просто удаляют пыль, но и отталкивают ее неделями», — уточнила Нагибова.

Кроме того, борцам за чистоту помогает специальная методика уборки. Алгоритм прост: проводить по поверхности специальными средствами от дальнего угла к ближнему движениями «вверх-вниз». Также профессионалы уделяют внимание уборке труднодоступных мест: верхушкам дверных косяков, вентиляционным решеткам, выключателям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как правильно избавить квартиру от хлама, чтобы еще и снять эмоциональное напряжение.

