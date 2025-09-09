Без хлеба нет обеда: чем опасны мучные продукты длительного хранения

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Помимо состава, вред организму может принести упаковка и неправильные условия содержания изделия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мучные продукты длительного хранения имеют опасные для организма консерванты

На полках магазинов можно встретить опасные хлебобулочные изделия, имеющие срок годности в несколько месяцев, а то и лет. О том, как производители помогают продукту так долго сохранять вкус и товарный вид, рассказала aif.ru научный сотрудник института хлебопекарной промышленности (НИИХП) Александра Моисеенко.

По словам эксперта, сберечь продукт так долго можно с помощью вредных компонентов: консерванты, эмульгаторы, антиокислители и влагоудерживающие агенты.

«Эти добавки, их перечень, дозировки и содержание в готовой продукции регулирует технический регламент. Также для улучшения качества хлеба и продления его свежести в тесто могут добавляться ферментные препараты. Увеличить срок хранения еще можно с помощью специальной обработки или упаковки: тепловая обработка изделий после выпечки (стерилизация), обработка готовых изделий спиртом или упаковывание их в газовую среду, когда воздух внутри упаковки заменяется смесью пищевых газов», — уточнила она.

Кроме того, специалист отметила, что годность хлеба зависит не только от состава, а еще от соблюдения норм хранения. В домашних условиях держать хлеб Моисеенко советует в хлебницах, бумажных пакетах или холодильнике. А при появлении плесени на изделии — не употреблять в пищу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, на что обращать внимание при покупке выпечки.

