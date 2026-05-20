Россия и Китай подпишут 21 межгосударственное соглашение

Элина Битюцкая
Документы оформят в присутствии Путина и Си Цзиньпина после переговоров в Пекине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россия и Китай готовятся к подписанию 21 межгосударственного соглашения по итогам переговоров лидеров двух стран. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru Николай Иванов.

По его словам, церемония пройдет сразу после завершения встреч.

«Важнейший момент после переговоров. Лидеры переходят вот в этот зал. Здесь, в их присутствии, будет подписан 21 документ», — отметил журналист.

Судя по кадрам с места событий, предоставленных 5-tv.ru, для подписания уже подготовлены гербовые папки с комплектами документов.

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Пекине 20 мая. Сначала лидеры обсудили ключевые вопросы в узком формате, после чего встреча продолжилась в расширенном составе с участием министров и представителей бизнеса.

В рамках визита ожидается подписание ряда отраслевых соглашений. В частности, глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил о планах заключить договор с китайской стороной о расширении железнодорожного пограничного перехода в Забайкальске.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Доме народных собраний в Пекине.

