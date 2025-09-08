Обезглавленное тело предпринимателя нашли в Калининградской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 20 0

Оно принадлежит 43-летнему гендиректору компании «К-Поташ Сервис».

Обезглавленного предпринимателя нашли в Калининградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно‑магниевых солей обнаружено под мостом в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело руководителя «К‑Поташ Сервис» Алексея С. было найдено в ночь на 7 сентября. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Алексей занял пост гендиректора «К‑Поташ Сервис» в октябре 2022 года. Компания, среди учредителей которой значатся структуры из Нидерландов и Кипра, курировала строительство калийного рудника в поселке Нивенское. Запуск рудника неоднократно откладывался: первоначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в 2021 году, но сроки сдвигались из‑за протестов местных жителей и необходимости проектно‑изыскательских работ и замены оборудования.

Следствие продолжает работу, официальные подробности и результаты проверки будут объявлены позднее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
«Аэрофлот» выкупил у немецкой компании производство бортового питания
16:38
Обезглавленное тело предпринимателя нашли в Калининградской области
16:32
Забастовка по-британски: почти все линии лондонского метро встали
16:14
В ХАМАС готовы возобновить переговоры с Израилем и отпустить заложников
16:09
Водитель насмерть сбил женщину в Кургане
16:06
Лавров: Россия всегда готова к равноправному диалогу

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Суд вынес вердикт по встречным искам Ларисы Долиной и Полины Лурье
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Адриан Осенний и Наталья Овсяница: что можно и нельзя делать 8 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025