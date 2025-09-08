Обезглавленное тело предпринимателя нашли в Калининградской области

Обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно‑магниевых солей обнаружено под мостом в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело руководителя «К‑Поташ Сервис» Алексея С. было найдено в ночь на 7 сентября. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Алексей занял пост гендиректора «К‑Поташ Сервис» в октябре 2022 года. Компания, среди учредителей которой значатся структуры из Нидерландов и Кипра, курировала строительство калийного рудника в поселке Нивенское. Запуск рудника неоднократно откладывался: первоначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в 2021 году, но сроки сдвигались из‑за протестов местных жителей и необходимости проектно‑изыскательских работ и замены оборудования.

Следствие продолжает работу, официальные подробности и результаты проверки будут объявлены позднее.

