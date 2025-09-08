Бывший спецназовец планировал теракты в Ставропольском крае

Служил в элитных войсках, а после стал боевиком. В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали бывшего спецназовца, уроженца Азербайджана. Он добровольно присягнул на верность ВСУ. Планировал теракты в России, но даже профессиональный опыт ему не помог. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков расскажет подробности операции по задержанию диверсанта.

Белый минивэн паркуется на одной из оживленных улиц. На всю спецоперацию — секунды, террорист пытается сбежать от преследователей, но силовики сбивают его с ног: кладут на землю и надевают наручники.

Поняв что отпираться больше смысла нет, диверсант заговорил.

«Я, гражданин Азербайджанской Республики, приехал в 2025 году в город Ставрополь в целях заработка и в целях знакомства с террористической организацией Украины», — рассказал задержанный.

По данным ФСБ, задержанный не просто рядовой солдат-диверсант, а самый настоящий профи. Служил в спецназе Вооруженных сил Азербайджана, обладает специальными навыками подготовки и организации диверсий. Обученный боевик присматривался к административным зданиям силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе. Даже приобрел детали для самодельных взрывных устройств и уже начал их собирать. Но его остановили еще на стадии рекогносцировки.

«Произвел разведку гособъектов Ставропольского края. В дальнейшем я покупал компоненты для самодельной взрывчатки, мы хотели совершить теракты в Ставропольском крае», — продолжил задержанный.

Приказы диверсанту отдавали в Киеве. Все его действия координировало ГУР Украины. Чтобы доказать ему свою верность, гражданин Азербайджана даже принял присягу.

Тайник со взрывчаткой боевик спрятал в поле с подсолнухами, собранные компоненты взрывных устройств закопал под деревом и сам показал это место силовиками.

Киевский режим уже давно встал на путь террора и не гнушается любых, даже самых грязных методов –чужими руками бьет по мирным и гражданским. Так называемые национальные освободительные батальоны, одному из которых и присягнул гражданин Азербайджана, это сборище обычных головорезов. По сути — узаконенные вооруженные формирования террористов и боевиков. В последнее время среди них все чаще встречаются элитные бойцы, но даже для них все заканчивается одинаково.

На земле обезоруженные и испуганные кадровые сотрудники сил специальных операций Украины. Третий полк ССО — «творение» силовых недр ГУР Украины.

Они тоже подбирались к гражданским: собирались подорвать крупный железнодорожный узел в Брянской области, но были разгромлены. В перестрелке с ФСБ и Росгвардией уцелели лишь трое из шести боевиков. Остальные сдались в плен добровольно. И во всем сознались: Киев целенаправленно гнал их на гражданских, главари боевиков хотели крови мирных жителей.

«Для чего это нужно Украине: это тактика государства, проигрывающего в лобовом военном столкновении. Раз они проигрывают на поле боя — они пытаются подорвать тыл», — отметил политолог Алексей Ярошенко.

Элитные бойцы своими действиями сами приравняли себя к боевикам, а их кураторы из ГУР Украины сразу же от них открестились, но продолжают созывать под свое крыло: как новые отряды самоубийц- диверсантов так и завербованных одиночек. Задержание в Ставрополе азербайджанского спецназовца показывает: шансов нет ни у тех, ни у других. А каждый новый нанятой Украиной боевик — всего лишь очередная законная цель для российских спецслужб.

