Песков назвал главный итог визита Путина в Китай

Представители российской делегации проводят в стране насыщенную работу по своим отраслевым направлениям.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Песков: диалог России и Китая стал главным итогом визита
Главным итогом визита президента России Владимир Путин в Китай стал постоянный и устойчивый диалог Москвы и Пекина на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с обозревателем «Известий» Виктором Синеоком.
Официальный представитель Кремля отметил, что регулярные контакты лидеров двух стран дают дополнительный импульс взаимодействию по различным направлениям. По словам Пескова, представители российской делегации проводят в Китае насыщенную работу по своим отраслевым курсам.
В целом итоги поездки российского лидера Песков оценил как позитивные.
В этот же день в Пекине у Дворца народных собраний прошла официальная церемония встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие сопровождалось исполнением государственных гимнов и залпы из орудий.
До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что визит Путина в Китай никак не связан с поездками в КНР президента США Дональда Трампа. Он пояснил, что возможный визит американского лидера обсуждался еще в конце марта — начале апреля, тогда как дата поездки Путина была согласована вскоре после телефонного разговора российского президента с Си Цзиньпином 4 февраля.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Песков отметил, что сравнивать визиты Путина и Трампа в Китай не имеет смысла.
