На российских учениях ядерных сил отрабатывают пуски комплексов «Искандер-М»

Элина Битюцкая
К маневрам привлечено свыше 64 тысяч военных.

Пуски Искандеров на учениях ядерных сил РФ

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

Вооруженные силы РФ отрабатывают нанесение ударов оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» и приведение ядерной триады в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Личным составом ракетных соединений выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М“», — говорится в сообщении ведомства.

В оборонном ведомстве также уточнили, что в масштабных маневрах задействовано более 64 тысяч человек личного состава и свыше 7,8 тысячи единиц техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, восемь из которых являются стратегическими.

Параллельно штабы решают задачи по совместной подготовке и применению ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

Учения стартовали 19 мая и продлятся по 21 мая. Ранее в Минобороны поясняли, что маневры проходят в условиях потенциальной угрозы агрессии, а их цель — отточить навыки управления войсками при подготовке к сдерживанию противника и в ходе самой реализации этих мер.

О новом этапе боевой учебы президенту РФ Владимиру Путину 12 мая доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Тогда же глава государства поздравил военных с успешным испытательным пуском тяжелой баллистической ракеты «Сармат».

