Новый член семьи: у Филиппа Киркорова появится еще одна собака

Мария Гоманюк
Другого пушистого друга по кличке Леонардо артист приобрел в конце марта. Щенок уже успел стать настоящей звездой.

Что известно о собаках Филиппа Киркорова: питомцы артиста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Филипп Киркоров завел еще одну собаку — чау-чау по кличке Яхонт

Народный артист России Филипп Киркоров решил завести еще одного питомца — собаку породы чау-чау по кличке Яхонт. Об этом сообщила заводчик в соцсети, а певец прокомментировал опубликованные кадры.

Про любовь артиста к животным вновь заговорили после его появления на гала-ужине премии «Движение» МУЗ-ТВ. На мероприятие Киркоров пришел вместе со щенком Леонардо, который уже стал настоящей звездой, как его хозяин. Мальтипу появился у Киркорова в конце марта. Светло-рыжего питомца певец приобрел примерно за 1,2 миллиона рублей. Леонардо стал новым членом семьи артиста, о чем Киркоров ранее рассказал в соцсетях, опубликовав совместное фото с собакой.

Для певца это далеко не первый питомец. В разные годы у него жили джек-рассел-терьер, а также вельш-корги — порода, которую много лет держала британская королевская семья.

Особое место в жизни Киркорова занимал японский шпиц Хари, проживший рядом с артистом 16 лет. Пса певец назвал в честь своего дяди. Хари появился у Киркорова случайно во время гастролей в Красноярске. Позже артист вспоминал, что среди множества щенков именно этот пес первым подбежал к нему, после чего они не расставались.

Киркоров не скрывал, что окружал любимца максимальной заботой. Во время поездок, в том числе в Вильнюс, певец возил собаку в элитные салоны для животных. За здоровьем питомца следили лучшие ветеринары в Москве, а самого Хари нередко баловали блюдами из специальных ресторанов для животных. Однако в августе 2025 года пес умер, что произошло всего за час до возвращения артиста с гастролей в Казани. Потерю любимца Киркоров переживал сложно и тогда даже попросил не дарить больше ему собак.

