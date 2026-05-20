Путин: Россия и Китай придерживаются независимой внешней политики

Диана Кулманакова
На мировой арене страны занимают самостоятельную позицию.

Россия и Китай действуют в тесной связке и занимают самостоятельную позицию на мировой арене. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Главное — Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене», — сказал российский лидер.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли в Доме народных собраний в Пекине. Российский президент прибыл в Китай 19 мая с официальным визитом.

Что еще подписали стороны

В ходе визита лидеры России и Китая подписали около 40 документов. Речь идет о межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашениях, включая документы по экономике, энергетике и стратегическому взаимодействию.

Путин также заявил, что многие из подписанных соглашений направлены на углубление экономической кооперации. Отдельно российский лидер подчеркнул готовность Москвы продолжать бесперебойные поставки энергоресурсов в Пекин.

Почему визит важен

Визит Путина в Китай приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Страны в последние годы развивают взаимодействие в политике, экономике, энергетике, гуманитарной сфере и международных организациях.

