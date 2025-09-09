Не сотвори себе кумира: Илья Гуров рассказал о неудачном опыте вегетарианства

Дарья Корзина
Певец старался подражать известным артистам.

Певец Илья Гуров в юности пытался стать вегетарианцем

В юности певец Илья Гуров пытался копировать известных артистов и придерживаться вегетарианства, считая это правильным выбором. Об этом сам артист рассказал на премьере фильма «Семейное счастье» в беседе с 5-tv.ru.

Однако в армии отказ от мяса обернулся неприятным инцидентом.

«В итоге в обморок шмякнулся», — признался певец.

Гуров отметил, что тогдашние ориентиры оказались ложными: слепое копирование кумиров не имело ничего общего с реальной жизнью.

По его словам, стремление подражать знаменитостям ради внешнего эффекта — это лишь игра, в то время как настоящее понимание себя приходит только через собственный опыт и осознанный выбор.

Музыкант подчеркнул, что жить «по-настоящему» значит руководствоваться разумом и сердцем, а не чужими правилами.

