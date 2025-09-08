«На любой период»: глава Роснедр оценил запасы нефти в России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Для сохранения устойчивого уровня добычи необходима непрерывная работа по геологоразведке.

Роснедра: запасов нефти в РФ хватит на все времена при геологоразведке

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Роснедр Казанов оценил запасы нефти в России

При активной работе в области геологоразведки и восполнения ресурсов России хватит нефти на любой срок. Об этом рассказал глава Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов в интервью ТАСС.

«Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов», — сказал он.

Казанов пояснил, что из 31 миллиардов тонн разведанных запасов в стране только 19 миллиардов тонн уже подготовлены. Он добавил, что для сохранения устойчивого уровня добычи необходима непрерывная работа по геологоразведке.

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев на коллегии Роснедр сообщил, что Россия располагает уникальной минерально-сырьевой базой, включающей около 230 видов полезных ископаемых. Он подчеркнул, что в 2024 году на геологоразведку выделили рекордные 450 млрд рублей, а в ближайшие три года планируется направить на эти цели более 50 млрд рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:17
Больше 12 миллиардов: блогер Литвин сколотил целое состояние на энергетиках
21:04
Павел Деревянко и его жена Зоя Фуць приняли участие в акции по сбору мусора на Алтае
21:01
Развивается стремительно: в Африке выявлен вирус с высокой летальностью
20:48
«На любой период»: глава Роснедр оценил запасы нефти в России
20:41
Мирошник: Киев пытается скрыть число погибших в зоне спецоперации наемников
20:37
Беломир и Борислав: родители в Подмосковье массово отказываются от иностранных имен

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
«Остаться с мечтами или выбрать любовь»: Топольницкая о новой роли в сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Газировка, аэрозоль или маркер: что вернет прежний вид хромированным деталям авто

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025