Хронические заболевания и депрессия: чем осень опасна для женщин

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Частые переохлаждения не могут привести к позитивным последствиям.

Life.ru узнал, как осень влияет на женский организм

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Осенью у женщин могут обостряться хронические заболевания

Осенью женский организм становится более уязвимым — из-за частых переохлаждений снижаются защитные силы иммунитета. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Наталья Личак в беседе с Life.ru.

Снижение иммунитета чревато обострением хронических воспалительных заболеваний, в том числе гинекологических.

«Возможны обострения хронического сальпингоофорита, кольпита и других заболеваний органов малого таза женщин», — предупредила врач.

В это время года не помешают витамины. Организм готовится давать отпор сезонным вирусам, в этом ему нужна помощь. Недостаток полезных веществ не лучшим образом скажется на иммунитете и общем состоянии здоровья.

«Важно подготовить иммунитет к встрече с вирусами, поэтому рекомендуется укреплять его, добавляя в рацион витамин D, витамины группы B, витамин C, а также витамины A и E», — сказала эксперт.

Как правило, осенью снижается витамин D и серотонин. Это вызывает хандру и депрессивное состояние. Депрессия — следствие хронического стресса, который может вызвать гормональный дисбаланс со стороны щитовидной железы и репродуктивной системы. Эти факторы влияют на регулярность менструального цикла, а в особенно серьезных случаях вызывают аменорею.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что аспирин — это самое опасное лекарство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:01
Израиль намерен атаковать Газу после теракта в Иерусалиме
1:45
«Франция сыта по горло»: жители страны сравнивают Макрона с овощем
1:31
Улыбка на миллион: почему важно регулярно обновлять зубные пломбы
1:15
Фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников скончался на 41-м году жизни
0:51
«Заговор в дурдоме»: Захарова о заявлениях экс-главы МИД Украины о бегстве
0:32
Хронические заболевания и депрессия: чем осень опасна для женщин

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР
«Это не шутки»: что грозит блогерам за попытки заработать в запрещенных соцсетях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025