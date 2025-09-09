Хронические заболевания и депрессия: чем осень опасна для женщин

Осенью у женщин могут обостряться хронические заболевания

Осенью женский организм становится более уязвимым — из-за частых переохлаждений снижаются защитные силы иммунитета. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Наталья Личак в беседе с Life.ru.

Снижение иммунитета чревато обострением хронических воспалительных заболеваний, в том числе гинекологических.

«Возможны обострения хронического сальпингоофорита, кольпита и других заболеваний органов малого таза женщин», — предупредила врач.

В это время года не помешают витамины. Организм готовится давать отпор сезонным вирусам, в этом ему нужна помощь. Недостаток полезных веществ не лучшим образом скажется на иммунитете и общем состоянии здоровья.

«Важно подготовить иммунитет к встрече с вирусами, поэтому рекомендуется укреплять его, добавляя в рацион витамин D, витамины группы B, витамин C, а также витамины A и E», — сказала эксперт.

Как правило, осенью снижается витамин D и серотонин. Это вызывает хандру и депрессивное состояние. Депрессия — следствие хронического стресса, который может вызвать гормональный дисбаланс со стороны щитовидной железы и репродуктивной системы. Эти факторы влияют на регулярность менструального цикла, а в особенно серьезных случаях вызывают аменорею.

