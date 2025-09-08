«Убивает больше всех людей»: названо самое опасное лекарство

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Люди принимают его без консультации специалиста и сталкиваются с очень серьезными последствиями.

Врач Мясников объяснил, почему аспирин является самым опасным лекарством

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Врач Мясников: аспирин следует принимать только по назначению врача

Самое опасное лекарство для россиян — аспирин. Об этом в эфире федерального канала рассказал врач Александр Мясников.

«Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин», — сказал он.

По словам медика, аспирин может вызывать серьезные осложнения, поэтому его прием должен быть очень осторожным и только по назначению врача.

Мясников подчеркнул, что часто люди принимают аспирин без консультации специалиста, что приводит к серьезным последствиям, включая кровотечения и проблемы с желудком. Он отметил, что несмотря на широкое распространение препарата, его применение может быть опасным при неправильном использовании.

Аспирин, являющийся антиагрегантом, широко применяется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, однако существует высокий риск развития побочных эффектов, особенно у людей с хроническими болезнями. Мясников рекомендовал заменять аспирин другими препаратами по назначению врача и соблюдать дозировки.

Опасения о вреде аспирина поддерживает и телеведущая Елена Малышева, которая также предупреждала о возможных негативных эффектах бесконтрольного приема препарата. В медицинских кругах рекомендуется уделять внимание индивидуальным показаниям и противопоказаниям.

