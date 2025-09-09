«Заговор в дурдоме»: Захарова о заявлениях экс-главы МИД Украины о бегстве

Захарова назвала заговором в дурдоме заявления Кулебы о бегстве с Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала заявления бывшего главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о бегстве из-за указа президента страны Владимира Зеленского как заговор в дурдоме. Своими мыслями она поделилась в Telegram-канале.

«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», — отметила дипломат.

К тому же Захарова привела слова самого Кулебы, который заявил, что на Украине «царит старый советский образ мыслей». Она отметила, что подобные утверждения показательны.

Кулеба в том же интервью, слова из которого цитировала Захарова, сообщил, что покинул страну из-за указа президента Украины Владимира Зеленского, запрещающего покидать территорию Незалежной бывшим дипломатам. Он добавил, что уехал из страны за несколько часов до вступления распоряжения в силу. К тому же Кулеба назвал введенные ограничения угрозой для своей преподавательской деятельности за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Марии Захаровой, Киев добивается от Европы гарантий конфликта, а не безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.