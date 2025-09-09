Хотя с потерями Киев особо не считается, ведь это война, на которой зарабатывают миллионы долларов как чиновники на Украине, так и их спонсоры на Западе. Не случайно появившаяся сегодня в сети запись явно постановочной беседы главкома Сырского и главы офиса Ермака вызвала такие бурные обсуждения. Серый кардинал режима и боевой генерал обсуждают, какую долю переводить сенатору Линдси Грэму* за лоббирование их интересов.

Большинство уверены, что это фейк, но и прекрасно понимают, что именно так и обстоят дела в реальности. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Один на фоне залитого искусственным светом пресс-волла. Другой — в полумраке, так что еле видно лицо. Дела обсуждают темные, явно не для лишних ушей. Глава Генштаба жалуется руководителю офиса украинского президента: воевать нечем!

«Через неделю придется снова клянчить ПВО буквально на пару заходов, а боеприпасы у меня вообще по минимуму. Договоренность была на другие объемности совершенно, как так получилось-то?» — интересуется Сырский.

Виновного тут же называют по имени: это главный американский ястреб, внесенный в российский перечень террористов и экстремистов сенатор Линдси Грэм*. И как бы между делом признаются: денег же ему занесли. И даже больше, чем обычно.

«Грэм обещал, что все порешает, с хозяином вроде на короткой ноге теперь. У меня еще свой вопрос, он деньги взял и теперь морозится, наверное, цену себе набивает, пока доступ есть», — отметил Ермак.

И в видео, опубликованном турецким порталом Aydinlik, — вся суть украинского конфликта. Западные правительства выделяют огромные суммы, которые частично разворовываются украинской верхушкой, частично в форме откатов возвращаются в карманы решал из мира большой политики, пролоббировавших миллиардные гранты, таких как Грэм. Имена тех, кто в курсе всей схемы, на слуху.

«Слушай, насколько я знаю, Ренат все перевел, как договаривались. А так, похоже, Беня ему больше занес», — отметил Ермак.

И Беня, то есть Игорь Коломойский*, и Ренат — очевидно, Ахметов — старая гвардия украинских олигархов. И то, что их имена звучат в контексте поставок вооружения, — значит, и методы их же.

«Они всю эту помощь распределяют исключительно в своих интересах, исключительно в своих личностных интересах», — подчеркнул депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

И теперь понятно, почему западная коллективная «партия войны» во главе с действующим руководством Франции, Германии, да и всего ЕС, настаивает как максимум на войне до последнего украинца, как минимум — на размещении своего контингента и расширении военных бюджетов. Украинцы хорошо «откатывают». Но и себя не обижают.

«Журналисты и украинские, и западные, кстати, постоянно проводят расследования о том, что на людей Зеленского, на них записано множество недвижимости. Кому война, кому мать родна», — рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Вот как пример: типичный украинский волонтер Алексей Владимиров, связанный с Виталием Кличко. Собрал денег, купил два Lamborghini и уехал путешествовать по миру.

«И тут далеко не надо ходить, говоря про коррупцию на Украине. Мы знаем, что в настоящий момент фактически идет открытая война между представителями антикоррупционных органов Украины и службами безопасности», — отметил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

Речь идет о созданных западными кураторами Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Зеленский попытался ограничить их полномочия, чтобы те не мешали ему отмазывать собственных друзей. Моментально сдал назад, получив протесты на улицах. И оплеуху из-за рубежа.

«Большая семерка» внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, включая расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. И с приходом новой администрации в самих США стало ясно: кран, из которого на украинцев водопадом лились доллары, было решено прикрутить.

«Мы отправили не миллиард долларов. Мы отправили в сто раз больше! Я не знаю, как конгрессу удается выходить сухим из воды. И почему Зеленский еще на свободе!» — заявил директор ФБР Каш Патель.

Опубликовав видео разговора Сырского и Ермака, турецкий портал сделал ремарку: в подлинности видео не уверен. Но даже если это фейк, то, во-первых, кому он может быть выгоден? Уж не Залужному ли, на которого Запад уже давно хочет поменять отбившегося от рук Зеленского? А во-вторых, даже если этого конкретного разговора не было — то была тысяча таких же. Ведь то, что на видео, очень похоже на правду.

