Возвращенный из Афганистана ученый Каверин опубликовал первое фото из аэропорта

Возвращенный из Афганистана ученый Каверин прилетел в Шереметьево

Российский этнолог и культурно-социальный антрополог Святослав Каверин, которого задержали в Афганистане за якобы контрабанду украшений, прилетел в Шереметьево. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес. По мере наличия связи что-то напишу потом», — написал Каверин.

Ученый сопроводил публикацию фотоснимком, который был сделан на фоне одной из стен аэропорта. К тому же он выразил благодарность всем неравнодушным. В комментариях к посту люди начали поздравлять Святослава с возвращением домой.

О вылете самолета в Москву, на борту которого находился этнолог, стало известно 8 сентября.

Каверин был задержан в Кундузе в середине июля 2025 года. Его обвиняли в контрабанде украшений. Тогда же этнолог вышел на связь в своем Telegram-канале, чтобы сообщить о задержании. Он выразил надежду, что все ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Уточнялось, что в Афганистан поехал для изучения провинций Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. После новости о задержании вся его семья сохраняла молчание, чтобы поспособствовать возвращению Святослава.

