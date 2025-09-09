Возвращенный из Афганистана ученый Каверин опубликовал первое фото из аэропорта

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Россиянина задержали якобы за контрабанду украшений.

Возвращенный из Афганистана ученый Каверин опубликовал свое фото из Шереметьево

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Возвращенный из Афганистана ученый Каверин прилетел в Шереметьево

Российский этнолог и культурно-социальный антрополог Святослав Каверин, которого задержали в Афганистане за якобы контрабанду украшений, прилетел в Шереметьево. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес. По мере наличия связи что-то напишу потом», — написал Каверин.

Ученый сопроводил публикацию фотоснимком, который был сделан на фоне одной из стен аэропорта. К тому же он выразил благодарность всем неравнодушным. В комментариях к посту люди начали поздравлять Святослава с возвращением домой.

О вылете самолета в Москву, на борту которого находился этнолог, стало известно 8 сентября.

Каверин был задержан в Кундузе в середине июля 2025 года. Его обвиняли в контрабанде украшений. Тогда же этнолог вышел на связь в своем Telegram-канале, чтобы сообщить о задержании. Он выразил надежду, что все ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Уточнялось, что в Афганистан поехал для изучения провинций Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. После новости о задержании вся его семья сохраняла молчание, чтобы поспособствовать возвращению Святослава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Россия направила самолет с гуманитарной помощью в Афганистан после землетрясения.

