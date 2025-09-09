С помощью вредоносных ссылок они получали доступ к персональным данным.

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Вергун; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге задержали банду кибераферистов. Они размещали в интернете фиктивные объявления о заработке.

Те, кто откликался, получали от злоумышленников вредоносную ссылку. Заражали свои компьютеры и предоставляли мошенникам доступ к банковским приложениям и личным данным.

Всего от преступной схемы пострадали больше 50 человек. Организатором банды оказался уроженец Белгородской области. Сейчас он заключен под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:24
Теперь будут дружить парами? Прилучный благословил новый брак Муцениеце
11:10
«Рад быть на Родине»: вернувшийся из Афганистана ученый рассказал о своем заключении
11:09
«Боюсь? Очень» — Ксения Бородина подалась в актрисы
11:04
Подготовка к беспорядкам: власти Франции мобилизуют 80 тысяч силовиков
11:03
«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
11:00
«Знаешь, что таких — много»: Гай Германика о чувствах при съемке кино

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Худеем на работе: как убрать живот и подтянуть тело, не выходя из офиса
Найдена пропавшая во время прогулки в Шахтах шестилетняя девочка

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025