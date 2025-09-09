В Петербурге задержали банду кибераферистов. Они размещали в интернете фиктивные объявления о заработке.

Те, кто откликался, получали от злоумышленников вредоносную ссылку. Заражали свои компьютеры и предоставляли мошенникам доступ к банковским приложениям и личным данным.

Всего от преступной схемы пострадали больше 50 человек. Организатором банды оказался уроженец Белгородской области. Сейчас он заключен под стражу.

