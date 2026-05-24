«Мешал спать»: ранивший ребенка-музыканта в Петербурге объяснил свой поступок

Задержанный настаивает, что у него не было злого умысла.

Стрелявший в ребенка-музыканта в Петербурге заявил, что хотел напугать его

Артист миманса Мариинского театра Айтжан Смагулов выстрелил в 11-летнего мальчика-саксофониста в центре Санкт-Петербурга, потому что тот мешал ему спать. Об этом он признался на допросе, видео с которого в Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержанный 38-летний мужчина полностью признал вину. По его словам, у него не было цели ранить ребенка — он лишь хотел прекратить уличный концерт под своими окнами.

«Стрелял из пневматического пистолета, мальчик мешал спать. Я решил напугать, выстрелить, выстрел был только один, пулька была заряжена только одна. Злого умысла не было, хотел просто спугнуть. Никогда его там не было и вдруг он появился», — рассказал Смагулов на допросе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате выстрела ребенок получил серьезные травмы. Однако врачи дают оптимистические прогнозы, обещая, что выпишут мальчика из больницы в ближайшее время.

