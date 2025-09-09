Станет доступнее: расширение программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Изменения коснутся и жителей Арктики.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Расширение программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Льготные ипотечные программы на Дальнем Востоке и в Арктике расширят и на вторичный рынок жилья. Это коснется тех городов, где не строятся новые многоэтажки, уточнили в правительстве.

А соответствующее поручение в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума дал наш президент. Кроме того, кредит под 2% станет доступен для всех многодетных семей.

Также взять льготную ипотеку смогут все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Крайнего севера.

