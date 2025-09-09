Отца погибших от отравления дихлофосом детей в Красной Сопке признали виновным

В Красноярском крае отец детей, погибших в результате отравления инсектицидным средством, был признан виновным. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

Мужчину приговорили к двум годам условного срока с испытательным сроком в три года по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следствие установило, что мужчина превысил рекомендации производителя по применению дихлофоса, обработав домовладение аэрозолем в чрезмерных количествах без учета площади помещения. Ядовитые компоненты попали на пищевые продукты, кухонную посуду и постельные принадлежности.

Также он нарушил правила безопасности, не выполнил требования о длительном проветривании и влажной уборке после обработки. В результате токсины проникли в организмы четверых его несовершеннолетних детей, что привело к их гибели.

Трагедия произошла в сентябре 2024 года в селе Красная Сопка: сначала дети пожаловались на тошноту и рвоту, а затем трое из них скончались с разницей в несколько дней. Мать детей на момент трагедии находилась на девятом месяце беременности и выжила вместе с мужем.

Младенец умер позже, в феврале 2025 года. При этом, у малыша не было диагностировано никаких заболеваний.

