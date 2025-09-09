На крокодиловой ферме в Ейске случился пожар: выжили ли животные

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Огонь охватил вольер для рептилий.

На крокодиловой ферме в Ейске случился пожар: что стало с животными

Фото: ИЗВЕСТИЯ

На крокодиловой ферме в Ейске случился пожар

В зоопарке в Ейске в ночь с 8 на 9 сентября произошел пожар, в результате которого пострадал вольер с крокодилами. Однако он был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение о возгорании по адресу: город Ейск, улица Шмидта, зоопарк „Крокодиловый каньон“. <…> По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание одноэтажного здания на площади 150 кв. м. <…> В 01:49 мск — ликвидация открытого горения. <…> В 03:10 мск ликвидация последствий пожара», — говорится в сообщении.

При этом несколько Telegram-каналов сообщили о том, что все рептилии погибли и в результате пожара пострадал дельфинарий. Однако RT со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу опроверг эту информацию, сообщая, что горел только вольер для крокодилов. Животные, хоть и пострадали, но выжили.

В службе уточнили, что дельфинария пламя не коснулось, с его обитателями все в порядке. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожар после мощного хлопка произошел в доме на юго-западе Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

