Подготовка к беспорядкам: власти Франции мобилизуют 80 тысяч силовиков

Власти Франции мобилизуют 80 тысяч силовиков к протестной акции

Франция готовится к массовым беспорядкам после краха правительства. Власти Пятой республики мобилизуют 80 тысяч силовиков для контроля протестов. Масштабные забастовки под лозунгом «заблокируем все» начнутся уже завтра.

Ожидаются перебои в авиа- и железнодорожном сообщении. На трассах крупнейших городов обещают выстроить баррикады. Так профсоюзы показывают несогласие с политикой Франсуа Байру. Жители Франции недовольны, что власти экономят на всем.

Кроме военной поддержки Украины. На нее Париж тратит миллиарды. И даже после того, как накануне Байру вынесли вотум недоверия с последующей отставкой, от протестов не отказались.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.