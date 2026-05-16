Пожар в Набережных Челнах охватил более десяти тысяч квадратных метров

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 69 0

Представители прокуратуры Татарстана уточнили, что инцидент произошел из-за самовозгорания полимерной продукции.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Прокуратура Республики Татарстан; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Набережных Челнах на территории производственной площадки произошел крупный пожар. Площадь пожара превысила десять тысяч квадратных метров. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан в канале в мессенджере МАКС.

«Объекты, подвергшиеся пожару: открытая территория площадью 6375 квадратных метров, здание площадью 4500 квадратных метров. Общая площадь пожара 10875 квадратных метров», — говорится в публикации.

Представители прокуратуры уточнили, что в качестве основной причины случившегося рассматривают версию о самовозгорании продукции из полимеров. Погибших и пострадавших нет.

На текущий момент экстренные службы продолжают работу, принимая все необходимые меры для локализации очагов горения. Для борьбы с мощным пламенем была задействована внушительная группировка сил Главного управления МЧС. По информации мэрии, в ликвидации последствий ЧП участвуют 125 специалистов, в распоряжении которых находится 37 единиц специализированной техники.

Причины, приведшие к началу пожара на заводе по переработке полимеров, будут устанавливаться экспертами после завершения всех работ на месте происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Страсть, ревность и проверка чувств: любовный гороскоп для знаков зодиака...

Последние новости

15:40
Сергей Собянин рассказал о планах развития парка «Сокольники»
15:20
Собянин: более 93 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году
15:06
«Просыпаюсь — глаз нет»: Филипп Киркоров опух от черной икры
14:53
Площадь пожара в Пятигорске составила тысячу квадратных километров
14:41
«Оружие мягкой силы»: Иван Кудрявцев о влиянии политики на кино на Западе
14:34
Пожар в Набережных Челнах охватил более десяти тысяч квадратных метров

Сейчас читают

«Возбуждает интерес»: Егор Кончаловский об отмене русского искусства на Западе
Лариса Рубальская выложила видео из больничной палаты
«Евровидение-2026»: после второго полуфинала известны все финалисты конкурса
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео