Врач-педиатр выпал с балкона после вызова к ребенку в Москве

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 63 0

Все произошло на 18-м этаже многоэтажки.

Врач-педиатр выпал с балкона после вызова к ребенку в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Врач-педиатр выпал из окна 18-го этажа. Бригада скорой помощи, состоящая из двух врачей, прибыла 9 сентября по вызову к ребенку, после чего произошла трагедия, которую никто не ожидал.

После успешного оказания первой помощи один из медиков вышел на балкон и, по предварительным данным, выпал с него. В момент происшествия в квартире находились второй врач и родители малыша.

В настоящее время организована проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Недавно в Архангельске двухлетний ребенок погиб после падения из окна многоэтажного дома. Малыш забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, что привело к его падению. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что вернувшийся из Афганистана ученый рассказал о своем заключении.

