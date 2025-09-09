В мессенджере MAX появился официальный канал правительства России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Кабмин расширяет свое присутствие в социальных сетях.

В мессенджере MAX появился официальный канал правительства России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У правительства России появился официальный канал в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Правительство Российской Федерации расширяет свое присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в мессенджере будут появляться свежие новости о деятельности российского правительства, подписанных документах и принятых решениях. Также будут освещаться мероприятия, в которых задействованы премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры и министры.

Кроме того, в мессенджере MAX появился официальный канал Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мессенджер МАХ будет работать в условиях ограничений мобильной связи. Это приложение, как и ряд других отечественных цифровых сервисов, входит в список социально значимых, что позволяет МАХ в пилотном режиме работать даже при ограниченном интернете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области
12:41
Финансирование ВСУ могут исключить из проекта министерства войны США
12:36
Упал со звезды: Александр Шепс рассказал о своем небесном происхождении
12:28
Актриса Диана Милютина обратилась к батюшке перед съемками в «Фишере»
12:20
«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях
12:16
Часть украинских беженцев могут депортировать из США

Сейчас читают

«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги
Худеем на работе: как убрать живот и подтянуть тело, не выходя из офиса

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025