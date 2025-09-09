В мессенджере MAX появился официальный канал правительства России

У правительства России появился официальный канал в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Правительство Российской Федерации расширяет свое присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в мессенджере будут появляться свежие новости о деятельности российского правительства, подписанных документах и принятых решениях. Также будут освещаться мероприятия, в которых задействованы премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры и министры.

Кроме того, в мессенджере MAX появился официальный канал Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мессенджер МАХ будет работать в условиях ограничений мобильной связи. Это приложение, как и ряд других отечественных цифровых сервисов, входит в список социально значимых, что позволяет МАХ в пилотном режиме работать даже при ограниченном интернете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.