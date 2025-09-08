Кремль завел официальный канал в мессенджере MAX

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

У него также есть страницы и в других российских соцсетях.

Кремль завел официальный канал в мессенджер MAX

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В мессенджере MAX появился официальный канал Кремля. Об этом сообщила пресс-служба президента России Владимира Путина в Telegram-канале.

«Официальный канал президента России сегодня начинает работать также и в мессенджере MAX», — проинформировали в Кремле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мессенджер МАХ будет работать в условиях ограничений мобильной связи. Это приложение, как и ряд других отечественных цифровых сервисов, входит в список социально значимых, что позволяет МАХ в пилотном режиме работать даже при органичном интернате.

Кроме этого мессенджера, в список функционирующих во время неполноценной работы всемирной сети от мобильных операторов вошли: «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Госуслуги», приложения экосистемы Яндекс, Rutube, Ozon и Wildberries.

По сообщению Минцифры РФ, данный список будет пополняться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

