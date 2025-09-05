Мессенджер МАХ будет работать в условиях ограничений мобильной связи

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Крупнейшие операторы начали предоставлять абонентам возможность свободно пользоваться приложением.

Приложение МАХ будет работать даже в условиях ограничений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мессенджер MAX вошел в список социально значимых сервисов, которые в пилотном режиме будут продолжать работать в периоды ограничений работы мобильного интернета. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры РФ.

«Операторы связи в пилотном режиме обеспечивают доступность в периоды ограничений работы мобильного интернета следующих сервисов и сайтов: „ВКонтакте“, „Одноклассники“, Mail.ru и национальный мессенджер Max», — отметили в сообщении.

Кроме того, в условиях ограничений работать продолжат сайт «Госуслуги», сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, видеохостинг Rutube, сайты правительства РФ и администрации президента РФ, крупные операторы связи и другие сервисы.

В Минцифры добавили, что список сервисов будет пополнятся.

Начиная с 29 августа мессенджер MAX запустил новую функцию в виде мгновенной записи и отправки видеосообщений в формате кружков. Максимальная длительность записи кружка составляет 60 секунд.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему качество мобильной связи ухудшилось в регионах РФ



