«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники

Преступники пытались связаться с актером даже во время интервью.

Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники

Актера Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники. Артист посетовал на это в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках «Елки-12». Дистрибьютором картины выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа. — Прим. ред.).

Преступники пытались дозвониться до Нагиева прямо во время интервью, после чего артист признался, что устал от настойчивых попыток мошенников с ним связаться.

«Вы даже не представляете, с какой силой меня пытаются взломать!» — отметил актер.

Однако даже в такой неприятной ситуации Нагиев сохранил чувство юмора.

«Что им там надо? Мои нюдсы? Ну, по идее, да. Попроси меня, я сам пришлю тебе. Зачем ты мне надоедаешь, так?» — вопрошал актер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нагиев получил травму на сцене в Дубае. Инцидент произошел, когда знаменитость демонстрировал трюк своим студентам на актерских курсах. В итоге сильно пострадала нога артиста.

