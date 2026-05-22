Защита от братской ревности: материнский лайфхак от блогера Иды Галич

Блогер Ида Галич осторожно знакомила старшего сына с сестрой, чтобы не ревновал

Блогер и телеведущая Ида Галич рассказала, как ей удалось подружить в своей новой семье ребенка от первого брака, свою вторую дочь от нового возлюбленного и его дочь от прошлых отношений. Звездная мама заранее подумала, как избежать ревности детей, подготовилась и действовала по плану. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

В 2018 году Галич вышла замуж за блогера Алана Басиева, в 2020-м родила сына Леона, но не прошло и года, как семья распалась. В 2025-м она родила дочку от бизнесмена Олега Ледвича, за которого планирует выйти замуж этим летом. Все родственники и близкие занимаются воспитанием детей, кроме того, у Иды есть нянечки и помощники. Анну, дочь Ледвича, тоже с радостью принимают и любят.

Как отметила Галич, ее лайфхак помог избежать конфликтов и при первой встрече Анны и Леона, и когда родилась Лия. Весь секрет в том, чтобы старшие дети не переставали чувствовать себя важными и ценными. Чтобы все внимание не переходило к младшенькой. И тогда в доме будет царить мир.

«Мы очень аккуратно подошли к вопросу ввода малышки Лии в семью. Классный годный лайфхак, что когда вы знакомите детей, очень важно знакомить не старшего с младшей, а младшую со старшим. Я и Анюту, дочь Олега, и Леона знакомила таким образом. Я говорила: „Лия, познакомься, это твой старший брат, тебе так повезло“. Важно показать этому маленькому герою, что его история как главного в семье не заканчивается», — поделилась блогер.

Ранее в интервью 5-tv.ru Ида Галич призналась, что не стремится быть идеальной мамой. Свою роль она назвала утомительным счастьем, но подчеркнула, что сохранить внутренние ресурсы ей помогает самодисциплина и строгие правила дома.

