Украинские диверсанты получили более 25 лет тюрьмы за теракт на военном аэродроме и минирование опор ЛЭП

В преступную группу входили сотрудники Службы безопасности и Главного управления разведки Незалежной.

До 28 лет тюремного заключения получили четверо украинских диверсантов. Они проникли на территорию России в 2023 году. Устроили теракт на военном аэродроме в Калужской области и заминировали опоры линии электропередачи Смоленской и Курской АЭС.

Боевиков блокировали под Брянском. Силовики изъяли у них оружие, боеприпасы, взрывчатку, приборы ночного видения и тепловизоры. В преступную группу входили сотрудники Службы безопасности и Главного управления разведки Украины.

Диверсанты будут отбывать сроки в колонии строгого режима. Кроме того, им предстоит выплатить штрафы до двух миллионов рублей.

