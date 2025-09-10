Сказывается на продуктивности: четыре признака токсичного коллектива

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 17 0

Некоторые компании намерено создают условия, поддерживающие нездоровые отношения между работниками.

Сказывается на продуктивности: признаки токсичного коллектива

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сплетни и манипуляции являются признаками токсичного коллектива

Сплетни — один из признаков токсичного коллектива. Об этом изданию Газета.ру рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По мнению эксперта, существует несколько маркеров нездоровых отношений в коллективе. И сплетни является одним из них.

«В таком коллективе вместо того, чтобы обговорить проблемы и вопросы напрямую, сотрудники предпочитают перешептываться за спиной у обсуждаемой стороны, окрашивая это обсуждение эмоциональными оценками того, как плохо и неправильно поступил коллега», — пояснила специалист.

Ганькина уточнила, что в подобной среде снижается продуктивность сотрудников, к тому же страдает психологическое здоровье. Это связано с постоянным чувством уязвимости и страхом проявить инициативу.

Другим маркером она считает постоянные манипуляции. То есть продвижение своих интересов за счет других и показное обесценивание усилий коллег.

Эксперт подчеркнула, что манипуляции бывают вертикальными — исходящими от руководителей, и горизонтальными — между работниками на одного уровня.

Третьим признаком специалист указывает интриги, а четвертым — чрезмерную конкуренцию. В подобных коллективах сотрудники не спешат делиться идеями и не чувствуют поддержку от окружающих. Напротив, в таком социуме преобладают подсиживание и принцип «иди по головам».

Некоторые компании специально навязывают такие отношения среди сотрудников, но это не помогает улучшить показатели, а наоборот, снижает креативность и мотивацию развивать организацию в целом, уточнила Ганькина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России разгорелись споры о праве на безделье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
83.24
0.90 98.03
1.46
Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?

Последние новости

2:18
Сказывается на продуктивности: четыре признака токсичного коллектива
2:00
Блогер Алехин обсуждал схему отмывания денег на поставках медикаментов бойцам СВО
1:41
Когда питомца стало слишком много: чем опасен лишний вес у котов
1:28
Трамп заявил об освобождении россиянки из плена «Хезболлы»
1:12
Акции компании Apple после презентации нового iPhone заметно упали
0:55
Это работа иммунитета: при какой температуре нужно давать жаропонижающее детям

Сейчас читают

Общежитие в Донецке повреждено в результате атаки ВСУ
Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
«У самой был»: Анна Цуканова-Котт про отношение к ранним бракам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025