В результате атаки боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое мужчин. К тому же 16 человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Повреждено 18 жилых домостроений в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки, также 14 объектов гражданской инфраструктуры (школы, детский сад, торговые объекты)», — отметил глава региона.

Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Всего по республике ВСУ нанесли 28 атак, используя для этого артиллерию калибром 155-мм, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow и ударные БПЛА.

Российские субъекты с регулярной периодичностью подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

