Секретной методики не существует: профайлер про способы распознавания лжи

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

По словам эксперта, по почесыванию носа или отведенному взгляду вычислить обман практически невозможно.

Секретной методики не существует: профайлер про способы распознавания лжи

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Профайлер Кулик: распознавание лжи по жестам и взглядам — это миф

Распознать ложь по жестам и взглядам практически невозможно. Об этом изданию Lenta.ru рассказала профайлер, специалист по корпоративной безопасности Анна Кулик.

По словам эксперта, по почесыванию носа или отведенному взгляду вычислить обман практически невозможно. Это связано с тем, что стрессовое состояние, вызванное ложью, у всех проявляется по-разному, а универсальных «сигналов» не существует. Ошибочный путь — вычислять обман по подобным советам из интернета.

К тому же, стресс вызывает не только желание соврать, но и множество других факторов, включая личные переживания. Другие чувства также способны вызывать напряжение у собеседника.

Специалист уверена, что с высокой вероятностью распознать ложь поможет комплексный подход: широкий круг вопросов, внимательность, правильный анализ на предмет несоответствий. Изменение поведения человека при обсуждении отдельных тем также может указывать на вранье.

«Чем глубже вы понимаете специфику разговора и можете говорить с человеком „на одном языке“, тем проще заметить, когда факты начинают не сходиться. Это как раз ключевой момент в выявлении обмана», — подчеркнула Кулик.

А все «секретные методики спецслужб» не более, чем миф. В реальности они не работают. Умение уличать людей во лжи требуют тщательной подготовки, профессионального разбора и большого багажа знаний.

Профайлер отметила, что психологический анализ почерка способен многое рассказать, в том числе и об эмоциональном состоянии человека, но он также не является универсальным инструментом. Этот метод используют, как правило, в комплексе с другими данными и фактами, и лишь на основе всего этого делаются какие-либо выводы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему врут дошкольники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
83.24
0.90 98.03
1.46
Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?

Последние новости

23:53
Какие мероприятия для детей пройдут в рамках последней недели «Лета в Москве»
23:34
Не всем йога одинаково полезна: при каких болях от занятий лучше отказаться
23:14
Чистая и защищенная кожа: как избежать обострение акне в осенний период
23:00
Хотел «раздербанить»: как военный блогер Алехин зарабатывал на лекарствах для бойцов в зоне СВО
22:50
«Джокер отдыхает»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым образом
22:50
Секретной методики не существует: профайлер про способы распознавания лжи

Сейчас читают

Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
«У самой был»: Анна Цуканова-Котт про отношение к ранним бракам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025