«Это все позвоночник»: Долина впервые вышла в свет после операции

Певица Лариса Долина подтвердила слухи о проблемах с позвоночником

Народная артистка России Лариса Долина впервые подтвердила, что перенесла хирургическое вмешательство на позвоночнике. Об этом певица рассказала на пресс-бранче, посвященном Премии «Золотой Граммофон», передает корреспондент 5-tv.ru.

«Я недавно перенесла операцию», — объявила артистка.

Она пояснила, что травма носила сугубо профессиональный характер, а причиной стали перегрузки на сцене.

«Это все позвоночник. На мне все быстро заживает. Это бывает у каждого человека. Это профессиональное. У меня есть очень серьезная нагрузка, я играю главную роль в театре на Таганке. Там очень много передвижений по лестнице», — заявила Лариса Александровна.

Народная артистка России призналась, что держала факт госпитализации в строжайшем секрете даже от ближайших коллег. Рядом с ней в больничной палате дежурила только дочь.

«Она со мной ночевала, она меня кормила и так далее. Никто не знал, что я в больнице. Все коллеги — мои друзья, и я им всегда всем благодарна за поддержку, но сейчас мне показалось, что не нужно этого делать», — добавила Долина.

Появление на пресс-бранче стало для певицы первым выходом в свет почти через месяц после операции. Она заверила поклонников, что самочувствие пришло в норму, а врачи, по ее словам, попались «хорошие».

«Сейчас у меня есть возможность немножко передохнуть. У меня сейчас не очень большая занятость концертная. Поэтому есть немножко такой „выдох“. Я выдыхаю. Занимаюсь только своими студентами — готовлю их к государственным экзаменам», — заключила Лариса Александровна.

