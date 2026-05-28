Цветы к памятнику «Пограничники Отечества» возложили в Москве. Церемония прошла в честь Дня пограничника, который отмечается 28 мая.

Монумент находится в центре столицы в Устьинском сквере. Участие в возложении приняли ветераны и делегация Пограничной службы ФСБ.

День пограничника отмечается в России с 1918 года. Более века назад был подписан декрет Совета народных комиссаров о создании главного управления пограничной охраны РСФСР. Позже служба получила название Пограничных войск.

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ с Днем пограничника. Глава государства отметил, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны, верой и правдой служили Родине.

В ходе специальной военной операции российские пограничники доказывают свой профессионализм, бесстрашно действуя в сложных ситуациях.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в поздравительной телеграмме директору ФСБ Александру Бортникову по случаю Дня пограничника отметил, что миссия российских пограничников по охране рубежей Родины является почетной и ответственной. В телеграмме, опубликованной на сайте СВР, говорится, что история знает немало примеров, когда пограничники первыми встают на пути врага, мужественно выполняя свой воинский долг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.