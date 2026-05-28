Песок хоронил дома и дороги: как дюны наступали на поселки Куршской косы

ЮНЕСКО: на Куршской косе после вырубки лесов пески погребли не менее 13 деревень

Куршская коса — узкая песчаная полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом, протянувшаяся от российского Зеленоградска до литовской Клайпеды. Сегодня ее пейзажи кажутся почти нереальными: море, хвойные леса и огромные светлые дюны существуют совсем рядом друг с другом.

Но привычная туристическая красота появилась не сама по себе. Современный облик Куршской косы во многом стал результатом многолетней борьбы человека с последствиями собственных ошибок. Когда-то здесь вырубили леса, удерживавшие песок. Ветер подхватил обнажившиеся дюны — и они начали медленно двигаться, уничтожая все на своем пути. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как Куршская коса превратилась в песчаную пустыню

Много веков Куршскую косу покрывали леса. Деревья и кустарники укрепляли песчаную почву, защищая узкую полосу земли от ветра и разрушения. Однако в XVI–XVIII веках леса начали активно вырубать: древесина была нужна для строительства, отопления, хозяйственных нужд и судостроения.

Ситуацию усугублял выпас скота. Животные повреждали тонкий растительный покров, который удерживал песок. Когда естественная защита исчезла, ветер получил практически полную свободу.

По данным национального парка «Куршская коса», уже к началу XIX века вырубка лесов поставила территорию на грань экологической катастрофы. Дороги, остатки старых сооружений и дома рыбацких поселений стали постепенно перекрываться странствующими дюнами.

Там, где еще недавно росли деревья и жили люди, появились огромные безлесные пространства. Песчаные холмы высотой в десятки метров медленно продвигались вперед, засыпая колодцы, хозяйственные постройки и дороги.

Целые деревни исчезали под песком

Масштаб катастрофы оказался огромным. Согласно материалам Международного союза охраны природы, подготовленным для включения Куршской косы в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), после вырубки лесов пески погребли не менее 13 рыбацких деревень.

Людям приходилось оставлять дома и переносить поселения на новое место. Но даже переезд не всегда спасал: спустя годы песок мог добраться и до новых построек.

Особенно драматично сложилась судьба поселения Пиллкоппен, которое сегодня известно как поселок Морское в Калининградской области. Его жители неоднократно отступали перед наступающими дюнами, пока песчаная гора Петш, позже получившая известность благодаря высоте Эфа, не приблизилась к очередной линии домов.

Дюна двигалась не мгновенно, а годами. Именно это делало происходящее особенно пугающим: жители видели, как огромная масса песка медленно, но неизбежно приближается к их домам.

Поселок Морское едва не исчез с карты

К концу XIX века над поселком Морское нависла дюна Петш высотой более 60 метров. По данным национального парка, песок уже приблизился к первым домам, а власти рассматривали возможность нового переселения жителей.

Однако люди, уставшие от постоянных переездов, отказались покидать поселение. Тогда начались работы, которые должны были остановить дюну.

В 1887 году закреплением подвижных песков занялся дюнный инспектор Франц Эфа. Вместе с рабочими он начал озеленение опасной дюны: на песок укладывали специальные заграждения из хвороста, высаживали устойчивые к сложным условиям травы, кустарники и деревья.

Работы продолжались несколько лет. По данным национального парка, в них участвовали около 300 человек. К 1892 году наступление дюны удалось остановить, а поселок сохранить.

Позже самая высокая точка Ореховой дюны, возвышающаяся на 62 метра, получила название «высота Эфа» — в честь человека, который помог спасти поселение от погребения под песком.

Как люди остановили движущиеся дюны

Борьба с песчаной катастрофой потребовала от специалистов фактически создать новую систему защиты территории. Одной посадки деревьев было недостаточно: молодые растения просто не смогли бы закрепиться на постоянно перемещающемся песке.

Сначала дюны покрывали клетками из хвороста и других природных материалов. Эти конструкции задерживали песок и уменьшали воздействие ветра. Затем внутри защищенных участков высаживали травы-песколюбы, а уже после них — кустарники и деревья.

Так на Куршской косе появилось особое направление лесного хозяйства — дюнное лесоводство. Специалистам приходилось экспериментировать с растениями и способами их высадки, чтобы вернуть лес туда, где песок уже превратил местность в почти настоящую пустыню.

Вдоль морского берега также создали авандюну — искусственный защитный песчаный вал. Он должен был принимать на себя песок, который ветер нес со стороны пляжа, и не позволять ему снова уходить вглубь косы.

Благодаря этим работам движение песков удалось взять под контроль. Территория снова начала покрываться растительностью, а поселения получили защиту от дюн, которые еще недавно могли стереть их с карты.

Почему Куршская коса стала памятником человеческой ошибки и спасения

В 2000 году Куршскую косу включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный культурный ландшафт, созданный взаимодействием природы и человека.

Эта формулировка особенно важна. Куршская коса — не просто редкий природный объект с красивыми дюнами. Ее нынешний вид связан и с разрушительным воздействием людей, которые лишили пески естественной защиты, и с огромными усилиями тех, кто позднее спасал территорию от полного опустынивания.

Белые дюны, которыми сегодня любуются туристы, хранят следы исчезнувших деревень. Леса, окружающие маршруты, во многих местах были посажены именно для того, чтобы удержать песок. А деревянные настилы, по которым проходят путешественники, нужны не только для удобства: они помогают не нарушать хрупкую систему, восстановленную после катастрофы.

Что сегодня можно увидеть на высоте Эфа

Экологический маршрут «Высота Эфа» расположен неподалеку от поселка Морское. Он проходит по Ореховой дюне и позволяет увидеть пространство, где когда-то разворачивалась борьба с движущимися песками.

С обзорных площадок открываются виды на Куршский залив, Балтийское море, лесные массивы, открытые дюны и дома поселка Морское. Именно отсюда особенно легко представить, насколько опасной могла быть огромная песчаная гора для людей, живших у ее подножия.

Почему туристам нельзя сходить с настилов

Сегодня дюны Куршской косы закреплены, но это не означает, что они стали полностью неуязвимыми. Песчаный ландшафт остается крайне чувствительным к воздействию человека.

Если туристы сходят с оборудованных маршрутов, они повреждают растения, которые удерживают верхний слой песка. Даже небольшой вытоптанный участок может постепенно расширяться под воздействием ветра и дождя.

Именно поэтому в национальном парке просят посетителей перемещаться только по разрешенным тропам и деревянным настилам, не забираться на открытые склоны дюн и не повреждать растительность.

Песчаная катастрофа прошлого показала, насколько быстро территория может потерять устойчивость, если исчезает защищающий ее растительный покров. То, что когда-то происходило из-за массовой вырубки леса, сегодня в меньшем масштабе может повторяться из-за неосторожного поведения туристов.

Как посетить Куршскую косу

Российская часть Куршской косы находится в Калининградской области и входит в территорию национального парка. Для посещения особо охраняемой природной территории необходимо получить разрешение: оно оформляется при покупке билета на контрольно-пропускном пункте или через сервис онлайн-оплаты.

Среди самых популярных мест для туристов — маршрут «Высота Эфа», «Танцующий лес», орнитологическая станция «Фрингилла», Королевский бор и озеро Чайка.

Путешественникам стоит выбирать удобную обувь, учитывать погоду и помнить, что настилы после дождя или при высокой влажности могут стать скользкими. В теплое время года сотрудники парка также рекомендуют использовать средства защиты от клещей.

