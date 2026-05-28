Деньги за любовь: сколько платят за долгий брак в России

Светлана Стофорандова Журналист 61 0

Бонусы действуют почти в 20 регионах страны.

Как получить выплату за долгий брак

Фото: Patrick Pleul/ТАСС

Семейные пары почти в 20 регионах России получают выплаты за долгий брак

В нескольких регионах России супружеские пары, прожившие вместе много лет, могут получить единовременные денежные выплаты. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Эта мера поддержки не федеральная — ее устанавливают местные власти, поэтому суммы везде разные. Сегодня выплаты за супружеское долголетие действуют почти в 20 регионах страны.

Индивидуальные правила

В Санкт-Петербурге к 50-летию совместной жизни юбилярам выплачивают 50 тысяч рублей, к 60-летию — 60 тысяч рублей, к 70-летию — 70 тысяч рублей, а к 75-летию брака — 75 тысяч рублей. Однако если один из супругов прописан в Ленинградской области, то сумма выплат уменьшается вдвое.

При этом в Москве за 50 лет брака выплачивают 29 651 рубль, за 55 и 60 лет — 37 062 рубля, а за 65 и 70 лет совместной жизни — 44 473 рубля.

В каждом регионе также действуют свои правила. Например, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выплаты зависят от места прописки супругов, а в Хабаровском крае всем парам, преодолевшим рубеж в 50 лет брака, единовременно выплачивают по 25 тысяч рублей.

Как получить деньги

Чтобы узнать, положена ли выплата в определенном регионе, необходимо проверить информацию на сайте местной службы соцзащиты или администрации.

Для оформления бонуса за супружескую верность нужно подать заявление в МФЦ, органы соцзащиты или отправить запрос через портал Госуслуги. Из документов понадобятся только паспорта обоих супругов, свидетельство о заключении брака и реквизиты банковского счета для перевода денег.

